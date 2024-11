El confuso caso del primer equipo de mujeres en el DPC - Trilane Podcast

Trilane Podcast vuelve a la carga bajo la conducción de Bleu y Aargosin trayéndonos lo más resaltante de la escena de Dota 2 a nivel global. En esta entrega los chicos comentan acerca del equipo norteamericano bumble bEE's . Supuestamente esta escuadra iba a hacer historia al convertirse en el primer team de Dota 2 con integrantes femeninas en participar en la segunda división del DPC . Sin embargo, esto ya no podrá darse, ya que el dueño del cupo decidió cederle el espacio a otro equipo. .

Recordemos que las chicas de bumble bEE's ocupaban el lugar que fue recientemente abandonado por SADBOYS , equipo que decidió disolver su alineación tras bajar a segunda división. Aunque los cupos a primera o segunda división pueden ser vendidos u obtenidos mediante acuerdos con las organizaciones, este no parece ser el caso de bumble bEE's. En realidad, esta escuadra habría obtenido el puesto gracias a Hotaruz , el dueño del cupo y ex-mánager de equipos como Team Archon y Wind and Rain.

Esto no sentó muy bien con la comunidad, y comenzaron a criticar el sistema de Valve , que permitía que jugadores sin experiencia profesional compitieran en un evento de esta magnitud, a diferencia de pro players que deben disputar las clasificatorias para llegar a segunda división.

"En respuesta a la comunidad, quería hacerles saber que fui acusado de esto en el 2017, arruinó mi vida y trabajé con las autoridades para confirmar que las denuncias no procedieran. Para que esto no continúe impactando al equipo, he decidido dar un paso al costado"