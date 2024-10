Dota 2: por qué Virtus.pro no participó en el torneo de Dubai

En un comunicado, la escuadra explicó que los jugadores fueron amenazados en repetidas ocasiones, y que se les ofreció participar bajo otro nombre, siempre y cuando no se asociaran con Virtus.pro.

Foto: Difusión

"Los organizadores de de GAMERS GALAXY: Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 reunieron a los jugadores de VP, que llegaron a Dubai por invitación de Nigma Galaxy SEA, para imponerles un ultimátum", anotó el equipo. "Les dijeron que si el club no emitía una declaración pública sobre la situación en Ucrania, los eliminaban del torneo. Llegaron a amenazar con anunciar que nuestros jugadores tenían COVID solo para evitar que jueguen. Como alternativa nos ofrecieron la posibilidad de renunciar a nuestra etiqueta y camisetas y jugar sin afiliación a ningún club o país en particular".

"Virtus.pro no tolera este comportamiento de WePlay y GAMERS GALAXY. No apoyamos ninguna guerra que haya o haya habido: en Ucrania, Siria, Afganistán, Yugoslavia o cualquier otra. Pero obligar a alguien a tomar una posición pública no conduce a la paz, sino que aleja a las personas unas de otras y alimenta el odio".