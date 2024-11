¡El colmo! Tramposos en Warzone ahora usan motos voladoras - VIDEO

A estas alturas no es ningún secreto que Call of Duty: Warzone tiene un severo problema con los tramposos que caen en el campo de batalla de Verdansk. Este es un problem que supuestamente se arreglará con el lanzamiento de Call of Duty: Vanguard en noviembre, pero por ahora tendremos que soportar este azote que ahora se las ha arreglado para incluso ganar sin hacer disparo alguno.