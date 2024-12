La asombrosa historia del latino que inició su negocio propio con poca inversión y terminó ganando millones

“Mi nombre es Ariel. Me dedico a la fotografía y a la producción , al contenido, básicamente, y soy de Bolivia; orgullosamente boliviano”, se presentó el protagonista de dicho video.

Luego de esto, Ronald le consultó sobre los inicios de su carrera, a lo que Ariel respondió que se trata de una tradición familiar. “Básicamente, mi familia ha estado en el ambiente del entretenimiento , las películas, producción. Todo lo que sea detrás de las cámaras, eso es lo que me ha gustado”.

De esta manera, su pasión por la creación de contenido despertó a temprana edad. “Desde chiquito, siempre he visto las películas, siempre he sido amante de eso, entonces dije: ‘Tengo que saber un poquito más de eso’ y empecé a experimentar con mi cámara, con mis videos, y a eso me dedico”, explicó.