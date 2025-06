Gobierno de Donald Trump cancela visa a importante político de Panamá: ¿qué pasará con los ciudadanos?

Tras cuestionar un acuerdo que permite el despliegue de militares estadounidenses para el entrenamiento de estos en bases navales de Panamá, el gobierno de Donald Trump canceló la visa al expresidente de Panamá, Martín Torrijos. ¿Qué ocurrió luego y cómo impacta esto a los panameños que buscan migrar a Estados Unidos?

¿Por qué le cancelaron la visa americana a Martín Torrijos?

"He sido informado de que mi visa de entrada a los Estados Unidos ha sido cancelada (...) entiendo que el otorgamiento de visa no constituye un derecho, sino una prerrogativa soberana de cada nación; sin embargo no habiendo agraviado a persona o gobierno alguno, considero que esta decisión solo tiene una explicación", afirmó el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, durante una conferencia de prensa.

Dicha explicación se debe a que Torrijos se opuso al reciente acuerdo firmado hace unos meses entre Estados Unidos y Panamá, para que el gobierno estadounidense puede utilizar bases aéreas y navales con fines de entrenamiento militar, y por un periodo de tres años que pueden extenderse.

Asimismo, varios políticos y líderes activistas panameños mostraron su apoyo a Torrijos, alegando que el consenso va en contra de la soberanía e independencia panameña, por permitir una mayor presencia militar estadounidense dentro del país centroamericano.

¿Cómo es la relación diplomática entre EE. UU. y Panamá?

La relación diplomática entre Panamá y Estados Unidos actualmente es en general positiva y basada en la cooperación económica, y otros temas como seguridad y comercio. Asimismo, ambos países mantienen una estrecha colaboración, especialmente a través del Tratado de Libre Comercio (TLC) y la lucha contra el narcotráfico.