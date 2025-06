Gavin Newsom se burla del T1 Phone, el celular "100% estadounidense" de Donald Trump que no se fabrica en Estados Unidos

El lunes 16 de junio, la Trump Organization comunicó su incorporación a la industria tecnológica, anunciando el celular "completamente estadounidense", T1 Phone. No obstante, a pesar de que se informó que este dispositivo móvil se fabricaría en tierras norteamericanas, la realidad es diferente: es diseñado en China. Dicha noticia causó la burla de Gavin Newsom, gobernador de California.

Por medio de una publicación realizada en su cuenta personal de la red social X, el representante del estado del sol ridiculizó el teléfono de forma simple, pero directa. ¿En qué contexto se sitúa esta mofa? ¿Por qué la Trump Organization dio información errónea? Aquí te comentamos.

Comentario de Gavin Newsom sobre T1 Phone. | Foto: Captura.

¿La Trump Organization mintió sobre el lugar de fabricación del T1 Phone?

Para muchos expertos, la Trump Organization brindó información que clarece de credibilidad. Según expertos en tecnología, el país norteamericano no cuenta con la infraestructura adecuada o los conocimientos técnicos necesarios para fabricar el T1 Phone, un dispositivo que se jacta de ser "completamente estadounidense".

Asimismo, según Newsweek, se ha confirmado similitudes entre el diseño del T1 Phone y otros celulares chinos que se encuentran en el mercado, lo que plantea dudas sobre el lugar de fabricación. Una investigación de Apple Insider, citada por Gavin Newsom, descubrió que las peculiaridades del T1 Phone coinciden con las características del T-Mobile REVVL 7 Pro 5G, un Android fabricado en China.

El celular totalmente estadounidense de la Trump Organization, el T1 Phone. | Foto: The Verge.

¿Qué más se sabe sobre el T1 Phone?

En base en las palabras del vicepresidente de la Trump Organization, Donald Trump Jr., los nuevos teléfonos T1 Phone serán diseñados para quienes deseen "hardware estadounidense, construido por estadounidenses". Sin embargo, Francisco Jerónimo, vicepresidente de International Data Corp, no confía en dicha afirmación. "No hay forma de que el teléfono sea diseñado desde cero y no hay forma de que sea ensamblado en Estados Unidos o fabricado completamente en Estados Unidos. Es completamente imposible".

Cabe mencionar que, dados los aranceles a China y la posible fabricación del T1 Phone en el país asiático, Robert Atkinson, fundador de Information Techonology and Innovation Foundation, señala que es no es probable que el teléfono cueste $499.