Real Madrid responsabiliza al propio Cristiano Ronaldo de abandonar el club

Con el dolor de muchos corazones madridistas, Cristiano Ronaldo un día dejó el Real Madrid. El 'Comandante' abandonó la 'Casa Blanca' para ser nuevo jugador de la Juventus y más de un 'merengue' en estos momentos se preguntan qué motivó a CR7 para dejar el club que lo cobijó durante 9 temporadas y que vio desarrollar su mejor nivel.

PUEDES VER: MisterChip sobre Cristiano: "Se despide el segundo jugador más importante en la historia del Real Madrid"

Para el Madrid es simple, el propio Cristiano decidió darle final a su idilio con la institución blanca. Así lo consideran tras lo manifestado por el propio astro en su extensa y conmovedora misiva dedicada a todos los seguidores del Real Madrid, mediante un mensaje oficial del club.

"Atendiendo a la petición y a la voluntad expresadas por el jugador, el club ha acordado su traspaso a la Juventus" reza una parte del comunicado que emitió el Real luego de confirmarse su fichaje por la 'Juve' deslindando cualquier responsabilidad sobre su partida.

NO TE LO PIERDAS: Cristiano Ronaldo y su emotiva carta al Real Madrid tras su fichaje a la Juventus

La cosa es clara, la relación entre jugador y club no ha terminado bien, en el comunicado de la institución no se explica ni detalla ninguna clase de homenaje o despedida en los próximos días para quien le regaló 16 títulos al Madrid. El Real ya no quiere saber nada del portugués. Adiós 'Comandante'.