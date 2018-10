Ex delantero de Boca genera polémica al manejar con su hijo al volante [VIDEO]

Daniel Osvaldo decidió retirarse del fútbol en el 2016. Jugó en varios equipos importantes y hasta llegó a representar a la Selección Nacional de Italia, a pesar de ser argentino de nacimiento. Pero esta vez, es blanco de críticas por filmarse con su menor hijo conduciendo un vehículo en Argentina.

Resulta que el ex Juventus volvió hace tres meses a su tierra natal para estar más tiempo con su pequeño hijo. El ex delantero de Italia decidió subir a redes sociales un video en el cual se le ve a él junto a su pequeño apodado ‘Momo’, pero lo que llamó la atención es que quien va al volante es el menor y no el ex futbolista.

Incluso se le oye decir al ex jugador “Ahora dobla para la izquierda", tras lo cual el pequeño responde "¿Cuál es la izquierda?". Pero no se encontraban solos ya que una mujer es la que graba el video y responde al niño diciéndole "La de tu lado".

La grabación fue subida a la cuenta oficial de Instagram de Daniel Osvaldo y rápidamente los usuarios no dudaron en criticar esta acción del jugador, mencionando que es un riesgo y un peligro tener al frente del timón a un pequeño además de poder causar un grave accidente.

El menor es fruto de la relación que el delantero sostuvo con la actriz Jimena Barón. Daniel Osvaldo dejó de lado al deporte rey para fundar su banda de rock llamada “Barrio Viejo”.