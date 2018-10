Diego Armando Maradona confiesa que quiere dirigir a la Selección Mexicana

Diego Armando Maradona llegó al fútbol mexicano para dirigir al Dorados de Sinaloa, club que juega la segunda división del balompié 'charro'. El estratega argentino habló en exclusiva con Fox Sports y le preguntaron sobre si le gustaría volver a ser director técnico de la Selección Argentina, pero sorprendió a todos diciendo que preferiría ser seleccionador de México, debido al constante crecimiento que ha mostrado el fútbol de ese país.

"Me gustaría dirigir a la Selección Mexicana, pero también es cierto que Almeyda y Mohamed podrían ser tranquilamente el DT del Tri. Martino está fenomenal en Atlanta, allá déjenlo", fueron las primeras palabras de Diego Maradona al respecto. Sin embargo, también dio sus razones -con fundamentos- por las cuales quisiera ser el nuevo estratega de México. Además de eso, también confesó que cuando era director técnico de Argentina y perdían con Alemania en el Mundial Sudáfrica 2010, le hicieron un fraude.

"Si Dios quiere, me gustaría volver a la Selección (Argentina). Yo me fui por un supuesto amigo. Cuando perdíamos 4-0 ante Alemania él estaba cobrando un dinero de una estafa que me había hecho. Me había inventado una firma. Me falsificaron la firma", dijo acerca del fraude que le hicieron y que esa fue la principal razón por la que decidió marcharse del combinado argentino. Él quería seguir al mando de la Selección, pero no fue así por lo que comenta.

Acerca de las razones por las cuales quiere ser director técnico de México, dijo lo siguiente: "veo al fútbol mexicano en alza, me gusta el diálogo y la riña que tienen todos ustedes. El tema es que México no puede jugar contra Costa Rica y ganar 3 a 2 y quedarse conforme, no, hermano, es preferible que vayas y te hagan cinco goles en Europa y que aproveches esos tantos", fueron las últimas palabras de Maradona al respecto. ¿Será que el DT de Dorados de Sinaloa será el próximo seleccionador de México?