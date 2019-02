AS Roma vs Porto EN VIVO: Doblete de Nicolo Zaniolo para el 2-0 por la Champions League [VIDEO]

El delantero de AS Roma, Nicolo Zaniolo, convirtió su primer doblete en la UEFA Champions League. El futbolista de 19 años aprovechó un letal contragolpe de los locales para anotar su primer doblete: Iker Casillas se había jugado a uno de sus palos, y estaba desgüarnecido.

Previamente, la 'joya' del Olímpico de Roma había vencido al ex portero de Real Madrid, tras aprovechar una excelente habilitación del atacante bosnio Edin Dzeko, quién encontró el claro para dejarlo de cara al arco.

Los de Sérgio Conceição buscaron la igualdad, pero no pudieron romper la zaga impuesta por Eusebio di Francesco. No obstante, la diferencia alcanzada en Italia no es suficiente para asegurar la llave: la tendrán difícil en Portugal.