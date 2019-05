Arturo Vidal de cumpleaños: el día que el 'Rey' confesó haber pintado los vestuarios del Nacional

22 May 2019 | 11:48 h

Odiado por muchos y querido por otros. Arturo Vidal suele ser muy polémico cuando le toca declarar, pero vaya que en la cancha es un jugador bastante completo -si no es el mejor en su posición- y de los más destacados en el fútbol élite de Europa.

Pues bien, hoy el volante de Barcelona y de la selección chilena está de cumpleaños. El mundialmente conocido como el 'Rey' apaga 32 velas y los recibe en uno de los mejores momentos de su carrera, ya maduro pero con la calidad en los pies intacta.

EL DÍA QUE LA HINCHADA PERUANA LO DECLARÓ PERSONA NO GRATA

Alguna vez el 'King' fue declarado persona no grata en el Perú. Todo sucedió durante la Eliminatoria pasada, cuando la Selección Peruana recibió en el Estadio Nacional al combinado de Chile el 13 de octubre del 2015. Aquella noche, la bicolor cayó 4-3 en casa y ante el clásico rival, pero lo que sucedió después dolió aún más.

Muchos tenemos en la memoria las pintas en los vestuarios de la selección chilena y la posterior foto que compartieron en redes sociales."¡¡¡Respeto!!! ¡¡¡Por aquí pasó el campeón de América!!!", la polémica frase que dejó de 'recuerdo' el conjunto mapocho en los camerinos del coloso del José Díaz.

Y aunque meses después, Perú se terminaría cobrando su revancha clasificando al Mundial y eliminado al elenco de la 'estrella solitaria', el propio Vidal confesó hace unos meses cómo sucedieron los hechos y aceptó que fue un error cantar victoria antes de tiempo, quizás en una suerte de mea culpa y admitiendo que fueron víctimas del famoso 'Karma'.

"Claro que no se debe hacer eso. Son momentos que uno vive en el instante y no piensa. Claramente fue un error. Ya está en el pasado, la Selección Peruana creció mucho con eso. Lo tomaron con rabia y les fue bien y fueron al Mundial. Son detalles que a la larga los jugadores no lo tomaron mucho, sino la gente que está afuera", reveló en octubre del 2018 en declaraciones para RPP Noticias.

El hecho hoy en día no pasa de ser solo una anécdota, aunque a la vez, un craso error que bajo ninguna circunstancia -o en ningún camerino de Sudamérica- repetirían los jugadores del vigente campeón continental. La lección parece estar aprendida por el buen Arturo.

EL DATO:

Arturo Vidal debutó en Colo Colo en el 2005 y posteriormente defendió al Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich y Barcelona.