Roberto Mosquera confiesa que decidió rechazar propuesta de dirigir la Selección de Bolivia

23 May 2019 | 14:14 h

La llegada de Roberto Mosquera al fútbol de Bolivia generó un importante impacto, pues logró imponer su estilo de trabajo en el Jorge Wilstermann y luego, hasta ahora, en el Royal Pari. Las buenas actuaciones que tuvo con los clubes en la liga local y a nivel internacional hizo que naciera la posibilidad de tomar el cargo del seleccionado boliviano, pues la confianza que generó era muy grande.

Por algún tiempo, el nombre de Roberto Mosquera era una de las mejores opciones para dirigir al combinado altiplánico de cara al nuevo proceso con la Copa América y las eliminatorias rumbo a Catar 2022. No obstante, el vínculo no se finiquitó, pero el mismo entrenador peruano se encargó de explicar las razones por las que no dio el salto importante en la nueva etapa de su carrera.

“Me llamaron de la Federación pero ya había firmado con el Royal Pari. Contrataron al entrenador Eduardo Villegas. Me llamaron, pero no puedo dejar botado un trabajo”, reveló Roberto Mosquera en entrevista para Fama, Poder y Ganas. Recordemos que el nuevo DT de la Selección de Bolivia fue presentado en febrero del presente año, cuando el torneo local ya había iniciado.

“Hay que actuar con ética y moral y cumplir con lo acordado”, sentenció Roberto Mosquera. El entrenador peruano se enfocó en su trabajo con Royal Pari, equipo con el que no tiene su mejor momento en la liga de Bolivia, pero si atraviesa por un buen momento en la Copa Sudamericana, con la latente posibilidad de eliminar a Macará de Ecuador y avanzar a los octavos de final.