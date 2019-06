FIFA nombró a Qatar como anfitrión de la Copa Mundial de Clubes de 2019 y 2020

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció la elección de Qatar como anfitrión de la Copa Mundial de Clubes en las ediciones 2019 y 2020: esta decisión se determinó en el 69° Congreso y en la previa de la apertura de la Copa Mundial Femenina Francia 2019.

Según la información oficial enviada por FIFA, Qatar fue elegida tras la aprobación de la norma que genera una modificación en los estatutos respecto a la organización de la Copa Mundial de Clubes (será disputada por 24 equipos). Sin embargo, la edición piloto recién será disputada en el año 2021.

FIFA determinó que estos eventos serán vitales para que los organizadores lleguen con la experiencia necesaria para la Copa del Mundo Qatar 2022, la misma que albergará a las selecciones clasificadas en sus diferentes confederaciones.

Respecto a la edición piloto de la Copa Mundial de Clubes que será ejecutada y ampliada en el año 2021, recién el 23 y 24 de octubre la FIFA tomará cartas en el asunto entorno a la determinación del anfitrión de dicha edición: el encuentro será en Shanghai, China.

Código de ética de la FIFA

Modificación de partes del texto, incluida la reinserción de la palabra "corrupción", aunque la corrupción ya está cubierta por el artículo 27 en relación con el soborno.

Inclusión de la explotación sexual y el abuso como infracciones graves.

Modificaciones que entrarán en vigor el 1 de agosto de 2019.

Código Disciplinario de la FIFA

Inclusión de tolerancia cero del racismo, y las coincidencias se declararán automáticamente perdidas tras la aplicación del "procedimiento de tres pasos".

El Comité disciplinario actuará como el órgano judicial exclusivo que se ocupa de las actividades de manipulación de partidos.

Transparencia: la FIFA garantiza audiencias públicas en casos de dopaje y manipulación de partidos, y publica todas las decisiones.

El Código Disciplinario de la FIFA modificado entrará en vigor el 15 de julio de 2019.

Reglamento de la FIFA sobre el estado y la transferencia de jugadores

Aprobación de las enmiendas que siguen los principios acordados por el Comité de partes interesadas del fútbol, ​​que a su vez había sido respaldado por el Consejo de la FIFA como parte del "Primer paquete de reformas".

La implementación de estas enmiendas creará el marco necesario para la tecnología subyacente a una base de datos electrónica completa que cubre el historial de carrera de un jugador.

Aumento del valor máximo litigioso de los casos presentados a la Cámara de Resolución de Disputas (DRC), para permitir que el juez de DRC decida más casos

Las disposiciones revisadas entrarán en vigor el 1 de octubre de 2019 con implementación obligatoria a partir del 1 de julio de 2020.

