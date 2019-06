¿"Toño" Vargas ya tiene sucesor en América TV? Aquí el nombre del narrador del Colombia vs Argentina

América TV tiene los derechos totales para dar cobertura al Perú en la Copa América 2019. Y como es tradicional, "Toño" Vargas ofrece su voz para los miles de televidentes en dicho canal y así lo hizo durante el Perú vs. Venezuela. No obstante, los usuarios en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram se sorprendieron con un nuevo narrador que se encargó de relatar las incidencias del Colombia vs. Argentina, el partido de la fecha.

El periodista Óscar Del Portal se encargó de revelar el nombre del narrador de dicho partido. Se trata del cusqueño Jehofred Sulca Warton, también conocido como "Garganta del Gol", quien ya tiene experiencia en las radios nacionales como RPP Noticias y Radio Capital.

Él también relató los partidos de la selección peruana en el pasado Mundial de Rusia 2018. Las personas que sintonizaron la señal de América TV quedaron satisfechos con el buen trabajo que hizo Warton.

"Antes de, siempre soñaba, anhelaba y creía que todo sueño mio podría hacerse realidad", escribIó Jehofred Sulca Warton a través de sus redes sociales. En YouTube, se puede escuchar parte de la narración que nos mostró en el Colombia vs. Argentina.

Algunos usuarios piden que se encargue de relatar el partido entre Perú vs Bolivia de este próximo martes 18 de junio.