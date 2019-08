Eddie Fleischman y su contundente respuesta sobre posible pedido del Inter para que Paolo Guerrero no juegue amistosos con Perú [VIDEO]

Una novela se ha vuelto el tema de Paolo Guerrero y su posible ausencia para los amistosos de la Selección Peruana ante Ecuador y Brasil. Muchos reclaman que la ‘Blanquirroja’ no se puede dar el lujo de no llamar a su mejor jugador de los últimos años.

Eddie Fleischman y su mensaje sobre posible ausencia de Paolo Guerrero en amistosos de la Selección Peruana

Resulta que el Inter de Porto Alegre se encuentra luchando tres torneos: Copa Libertadores, Copa de Brasil y Brasileirao por lo que el conjunto colorado intentará llegar a un acuerdo con el comando técnico de la Selección Peruana para que no sea convocado para los encuentros FIFA.

Esta idea no cayó nada bien para el reconocido periodista deportivo Eddie Fleischman, quien no se guardó nada y respondió lo siguiente en el programa Fox Sports Perú: “Los jugadores, cuando son convocados, se deben sola y exclusivamente a su selección y no al clubes. Por eso se diferencia fecha FIFA de fecha para clubes”.

Eddie Fleischman no se guardó nada y dejó en claro su posición

El comunicador agregó que “Paolo Guerrero como cualquier otro, puede tener su interés y su deseo de jugar para su club. Sin embargo, para el comando técnico cuya principal prioridad es la selección, hay dos partidos”.

Finalmente Fleischman sentenció que “Ricardo Gareca tomará la decisión de si lo convoca o no. Yo creo que por lo que ha dicho Néstor Bonillo, el interés de la selección es el único y exclusivo del comando técnico. Para eso le pagan un muy buen dinero y por eso Paolo Guerrero tiene que estar convocado y jugar los dos partidos con la selección”.

A lo largo del programa, Eddie Fleishman reiteró su posición planteada a lo que los demás panelistas intentaban de apaciguarlo y pasaron a enfocarse en la entrevista que se le hizo al preparador físico Néstor Bonillo.

Como se recuerda, Paolo Guerrero viene de jugar el último miércoles con el Inter de Porto Alegre siendo vital para ganar en la ida de las semifinales de la Copa de Brasil.