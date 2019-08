Eduardo Coudet y su explicación realista tras derrota humillante ante River Plate: "fue de película"

Eduardo Coudet terminó desencajado por la abultada derrota que tuvo Racing a manos de River Plate, a tal punto que tildó de "película" la goleada de 6-1 en el Cilindro de Avellaneda, por la tercera fecha de la Superliga.

"Es muy difícil. Es una película repetida. Hablo mucho, lo preparamos pero lo ejecutamos mal. No es la manera. No logramos jugar ante este rival de la manera que necesitamos para salir adelante”, explicó el DT de Racing.

"En realidad, lo que mas bronca te da es no encontrarle la vuelta. No encontrar esa agresividad, malicia. Cuando uno quiere ser protagonista constantemente, hay que prepararse y sostenerse. No estamos de la manera que quiero. No encuentro el equipo para que juegue de la manera que acostumbraba a jugar este Racing. Nos faltó algo para ganar los partidos que fuimos superiores", agregó Eduardo Coudet.

Eso sí, luego de la derrota, Eduardo Coudet le envió un mensaje a los hinchas de la "Academia".

"Es difícil darle un mensaje, asumo la responsabilidad que me toca. A veces, dar un mensaje tiene un doble sentido. Lo único que puedo decir es que la gente gritara, me hacía sentir dolor. La vergüenza de no poder retribuirle", argumentó.

Finalmente, el "Chacho" Coudet terminó la conferencia con estas palabras: "Nos terminaron superando en todos los aspectos. Un resultado así es la primera vez que me pasa. No es fácil para nadie”.