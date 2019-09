Joao Félix emocionado: "No soñaba con lo que estoy viviendo"

Una de las jóvenes promesas del fútbol internacional y catalogado como el sucesor de Cristiano Ronaldo, Joao Félix, habló de sus primeros días en Atlético de Madrid de España.

El joven de 19 años reconoció que está disfrutando mucho en el conjunto "colchonero" y que jamás se le había pasado por la cabeza lo que está viviendo actualmente. "No soñaba con lo que me está pasando, ni de cerca ni de lejos. La temporada pasada me salió todo muy bien, a mí y al equipo (Benfica), y me ayudó a estar donde estoy ahora", comenzó diciendo en la Gala Quinas de Oro.

"El inicio con el Atlético está yendo muy bien. Estamos primeros en solitario y esperamos acabar así", agregó el lusitano.

Asimismo, reveló que no pudo celebrar como deseaba su primer gol con el Atlético de Madrid debido a que en ese momento estaban cayendo 0-2 contra el Eibar. "No pude festejarlo mucho porque estábamos perdiendo. Ahora voy a intentar marcar más", aseguró.

Por último, Joao Félix también se refirió a su exequipo, el Benfica de Portugal. "Veo todos los partidos del Benfica, siempre que puedo, y estoy seguro de que va a ser campeón de liga otra vez", sentenció.

EL DATO

Joao Félix se encuentra entrenando con la selección de Portugal con miras a lo que será una nueva fecha de la Eurocopa 2020.