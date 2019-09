Zinedine Zidane: "Me gusta cómo suena eso de la 'BBH"

A puertas del encuentro con sabor a revancha entre PSG y el Real Madrid, Zinedine Zidane hizo un análisis sobre el presente del conjunto merengue. El técnico francés no se enfrenta al cuadro parisino desde los octavos de final de la edición 2017-2018, donde el elenco español se adueñó de la llave.

"Estamos contentos de poder empezar otra competición. Sabemos lo que tenemos que hacer. También que jugamos contra un rival complicado, pero estamos listos para eso", declaró Zidane en conferencia de prensa por la previa del duelo.

"Zizou" fue consultado sobre la supuesta prioridad daría a La Liga sobre la Champions. "Lo que decía en su momento es que la Liga era lo más bonito porque es más difícil, pero todo lo que hace el Madrid es importante. Cada entrenamiento y cada partido, y este es de Champions, así que ahora es lo más importante. Pero es verdad que en su día ganar la Liga era una cosa muy bonita".

Así mismo, el campeón del mundo con Francia en 1998 consideró que Eden Hazard, flamante fichaje merengue, se encuentra en óptimas condiciones para enfrentar al PSG. "Está preparado. Hemos tenido más entrenamientos con el equipo y está listo para jugar".

"Hazard puede ser determinante, en determinadas situaciones puede marcar la diferencia. Él lo quiere demostrar. No quiero comparar, no me gusta, pero va a ser muy importante en el Madrid. Su futuro va a ser formidable, seguro", señaló el estratega galo.

Finalmente, cuando el técnico del Madrid fue consultado sobre el tridente de Bale, Benzema y Hazard, bautizado como la "BBH", Zidane no ocultó su risa tras escuchar esta etiqueta. "¿Lo has inventado tú? Suena bien. Vamos a ver cómo suena ante el PSG".