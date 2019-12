Messi revela que fue Eto'o quién le predijo que será un gran goleador [VIDEO]

Lionel Messi es sin duda el mayor exponente que tiene la Liga Santander, pues es el máximo artillero de la competición con 432 goles firmados. El argentino habla sobre su relación con el gol y confiesa que al principió de su carrera le costó a anotar, sin embargo fue Samuel Eto'o quien siempre confió en el.

En el vídeo por el 90 aniversario que realizó LaLiga, Messi cuenta pasajes de su trayectoria hasta ahora desconocidos para el mundo del fútbol, asimismo expresa que se siente muy orgulloso por ser el jugador con más goles anotados en el torneo español.

”Ser el máximo goleador de LaLiga, con lo que significa la Liga española, es especial. Creo que es uno de los récords más bonitos que tengo”, manifestó Leo. Vale recordar que el capitán del Barcelona alcanzó ese reconocimiento, tras superar en números al español Telmo Zerra, que ostentaba ese título con 252 tantos.

Lionel Messi y su anécdota con Samuel Eto’o

En el mismo orden contó que fue su ex compañero de club, Samuel Eto'o, al quién recuerda con mucho cariño, quién le auguró un gran futuro como goleador, pues el se encontraba empezando su carrera y la ansiedad por no convertir lo empezaba a angustiar.

"Me acuerdo muchas veces que Eto’o me decía ‘el día que empieces a hacer goles será’, porque tenía muchas ocasiones y no las transformaba. Y llegó un día que me destapé, entraron y comenzaron a entrar todas", desveló.

Lionel Messi admite que piensa más en el juego que el gol

El capitán de la Selección Argentina, asegura que ahora al salir al verde le da más importancia al desarrollo del juego que al gol: "Cada vez que salgo al campo lo hago menos mentalizado en el gol y más en el juego”. indicó Messi.