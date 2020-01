Manchester City: Estrella del club desea renovar con los "Ciudadanos"

A pesar de estar en plena disputa por la Premier League, Champions League y demás competiciones, el Manchester City también se ocupa de la permanencia de algunas estrellas del plantel, como es el caso de un referente "citizen" del agrado de Pep Guardiola, Fernandinho.

El brasileño, que se desempeña como volante de marca y defensa central, aseguró su deseo de permanecer en el club inglés por más tiempo. "Cuando renové al final de 2018, pusimos una cláusula en la cual si llegábamos a un cierto número de objetivos, mi contrato se vería automáticamente renovado.", declaró el "garoto" para 'Mirror'.

Así mismo, el integrante de la selección de Brasil, cuyo contrato termina en junio del 2020, reveló que se encuentra en negociaciones con la institución celeste y solo faltarían algunos detalles para extender su vínculo con el vigente campeón de la Premier League por algunos años más.

"Las conversaciones han empezado, hemos hablado en el último mes. Estoy cerca de llegar a esos objetivos y renovar el contrato, pero solo lo podremos confirmar una vez esté firmado", señaló el tres veces ganador de la liga inglesa con el Manchester City.

Además, el ex Shakhtar Donetsk, confesó el deseo del conjunto celeste en contar con los servicios del brasileño. "El club ya me ha mostrado interés en que me quede. Yo también les mostré mi predisposición en quedarme", indicó.

Fernandinho llegó en la temporada 2013-2014 al Manchester City, equipo con el que también se coronó campeón de la Copa de la Liga en cuatro ocasiones, la Community Shield en el 2018 y la FA Cup en la edición 2018-2019.