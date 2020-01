Rodrigo está cada vez más cerca del Barcelona para el resto de la temporada

La lesión de Luis Suárez, que lo dejará marginado de las canchas en lo que resta de la temporada, urge al Barcelona una nueva incorporación en la delantera “culé”, espacio que podría ser llenado por Rodrigo Moreno.

El atacante del Valencia es el principal candidato del Barza para reforzar el ataque de los azulgranas, como lo reconoció el presidente del club Josep Maria Bartomeu, quien aseguró que el nombre del hispano-brasileño se encuentra en carpeta.

"No hablamos de jugadores que son de otros equipos. Pero su nombre está sobre la mesa de los técnicos. Y algún recambio vendrá, no sé si del Barça B o de fuera. Me gustan muchos jugadores", declaró el mandamás del elenco catalán.

No obstante, los próximos días serán vitales para asegurar el pase de Rodrigo al vigente campeón de La Liga, ya que los “murciélagos” estarían buscando la compra definitiva del seleccionado de la “Roja”.

Cabe recordar que el Barcelona había lanzado anteriormente algunas ofertas por Rodrigo Moreno, en un caso los azulgranas quisieron incluir en el acuerdo a Moussa Wagué y Abel Ruiz, y en otro apuntaron sólo a la cesión del atacante, pero sin ningún éxito.

Esta semana se decidirá si el “9” del Valencia cambiará de camiseta por la “culé” o si continuará con los “murciélagos” por lo menos en esta edición. El presidente del elenco blanco se encuentra en Barcelona y ambos clubes se ponen a trabajar por el destino de Rodrigo.