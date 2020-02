Marcos López llegó a Cancún y se unió a la pretemporada de San José para la MLS [VIDEO]

El lateral Marcos López ya se encuentra en Estados Unidos, para los trabajos físicos de pretemporada con San Jose Earthquakes, con miras al inicio de la Major League Soccer 2020. La ausencia del futbolista peruana debía a su compromiso con la Selección Peruana Sub-23.

Y es que, el lateral izquierdo participó con la ‘bicolor’ en el Torneo Preolímpico que todavía se desarrolla en Colombia, pero no logró la clasificación al cuadrangular final para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. No era una obligación, pero su club le otorgó el permiso respectivo.

Tras la eliminación de la Selección Peruana Sub-23, los jugadores quedaron libres para elegir su próximo destino en el inicio del año deportivo y Marcos López optó por unirse de inmediato a la concentración del San Jose Earthquakes, enfocado en su próximo reto

El San Jose Earthquakes se encargó de revelar la buena noticia, con una postal en la que se vio a Marcos López muy feliz, ya vestido con el uniforme de entrenamiento para seguir con los trabajos en Cancún. Ya está bajo las órdenes del entrenador argentino Matías Almeyda.

La nueva campaña tiene claros objetivos y uno de los primeros es ser protagonista en la Conferencia Oeste, para así lograr meterse en la zona de playoffs por el título nacional, de donde quedaron fuera en el 2019, solo por dos puntos. Necesitan sostener su nivel en el año.

