La severa crítica de Gatti a Messi tras caer ante Real Madrid: "Es un ex jugador de fútbol"

El ex arquero de Boca Juniors, Hugo Gatti, criticó severamente al delantero de Barcelona, Lionel Messi, quien poco pudo hacer en la derrota de los blaugranas ante Real Madrid.

Como es de costumbre, el 'Loco' realizó comentarios muy duros contra la 'Pulga' respecto a su accionar en el súper clásico español que se desarrolló en el Santiago Bernabéu: tuvo la posibilidad de vencer la resistencia de Courtois, pero Marcelo le apagó el grito de gol.

"Le ganó bien el Madrid. El Barcelona estaba cagado en la cancha y el Madrid no. He jugado mil años al fútbol. Messi es el mejor jugador del mundo, pero cuando tiene que aparecer, no aparece en partidos grandes. A mi me duele decir esto, porque es argentino y lo quiero", indicó Gatti.

"No lo podés defender. Vos lo podés defender futbolísticamente, pero cuando Messi parece un veterano, también decilo. Parece un ex jugador de fútbol últimamente, es una realidad. Lo que pasa es que, con todo lo que es Messi, le sobra. Encima acá se marca liviano. Pero hoy es un ex jugador de fútbol. Así y todo, hoy es el mejor jugador del mundo con Cristiano", agregó.

Hugo Gatti explica porque considera que Messi es un ex jugador

Gatti indicó que Messi ha perdido velocidad y se encuentra vencido mentalmente, baluartes en la genialidades de la 'Pulga'. A esto le añade que ha perdido las ganas de jugar al fútbol.

"Perdió velocidad, el mano a mano. Está vencido mentalmente. Su cara es triste de por si, pero ahora está más triste. No contagia nada. No está Messi, hay que darle una inyección si querés levantarlo. Si Argentina espera que dentro de tres años Messi lo salve, mala suerte. Pero el tiempo será testigo. Es lo que veo".

