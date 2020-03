¿Por qué James Rodríguez no cuenta para Zidane?

La llegada de Zinedine Zidane al Real Madrid significó ganar diferentes títulos, pero también la condena de James Rodríguez, quien nunca fue del agrado del francés y prácticamente se la pasó en el banquillo de suplentes. ¿Por qué no se ganó un puesto?

La revista ‘Vanity Fair’ reveló unos extractos del libro ‘Zidane’, publicado por el periodista Frédéric Hermel del 'Diario As' donde James Rodríguez y también Gareth Bale son protagonistas de un apartado.

"Zidane no tiene ninguna piedad para los pocos motivados, por mucho talento que tengan, por muy caro que hayan costado al club, por mucho que brillen sus nombres en lo alto del cartel del fútbol mundial. Los que no se machacan en el entrenamiento no obtienen el derecho de disputar los partidos".

En España siempre se especuló sobre la existencia de una mala relación entre Zidane y James Rodríguez, y el libro lo llega a confirmar. Indica que el estratega posee “una actitud leal que le permitirá conservar el respeto y la admiración del conjunto de su plantilla. Excepto quizá algunos ejemplos como James y Bale. Dos detractores del método Zidane y dos víctimas de su apreciable intransigencia".

Sin embargo, en el libro hacen hincapié a una frase habitual de Zinedine Zidane. "Creo en mis jugadores y así será hasta el final. No soy de los que echan mierda a uno o dos futbolistas cuando no están bien y que sueltan 'Es culpa de este o de aquel'. Estamos todos en el mismo barco".

EL DATO

James Rodríguez solamente ha jugado 7 partidos en la actual edición de La Liga, anotando una vez.