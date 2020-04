Erling Haaland se describe: "Soy adicto a marcar goles"

El gol en Europa tiene nombre y ese es Erling Haaland, actual delantero del Borussia Dortmund que viene siendo seguido de cerca por los grandes clubes de cara a las siguientes temporadas.

En una reciente entrevista para ‘FourFourTwo’, el atacante noruego se confiesa y afirma que: “Soy adicto a marcar goles”. Además, bromea con el lema de la camiseta que luce en esa oportunidad. “El diablo está celoso de mí. Sé que el diablo estará celoso de mí toda la vida”, asegura sonriendo.

Por otro lado, se refirió a su ídolo en el deporte rey, Zlatan Ibrahimovic. "Me gusta su mentalidad y cómo ve cosas diferentes. Creo que siempre he tenido esa confianza también, soy solo yo. También me gusta cómo se mueve de un club a otro, en otro país, lo cual no es fácil, pero siempre entra y solo marca goles, desde el primer segundo", apuntó Erling Haaland.

"Ambos somos delanteros y ambos somos altos, pero tenemos un juego diferente. Es difícil compararnos. Soy quien soy. No he hablado con él, pero veremos qué nos depara el futuro", agregó el noruego de solamente 19 años de edad.

EL DATO

Erling Haaland registra 12 goles en un total de 10 partidos jugados con el Borussia Dortmund.