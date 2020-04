Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY domingo 12 de abril

Partidos de hoy domingo 12 de abril, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Primera división de Nicaragua Chinandega vs. Real Estelí Liga Bielorrusia Dinamo Brest vs. Isloch Minsk Liga Tayikistán Khujand vs. Khatlon.

PARTIDOS DE HOY 12 DE ABRIL

8:00 Istiqlol Dushanbe vs. CSKA Pomir Dushanbe

6:00 Dinamo Brest vs. Isloch Minsk

03:00 Hang Yuen vs.Taicheng Lions

03:00 Ming Chuan University vs. Tainan City

03:00 Taichung vs. Taiwan University

03:00 Taipei Tatung vs. Taipower

13:30 Chinandega Sub-20 vs. Real Estelí Sub-20

14:30 Ocotal Sub-20 vs. Walter Ferretti Sub-20

08:00 Bujumbura C. vs. Inter Star

08:00 Musongati vs. Vital O

08:00 Le Messager Ngozi vs. Dynamik

07:00 FC Minsk vs. BATE

09:00 Smolevichi vs. Shakhter Soligorsk

LIGA BIELORRUSIA

Liga Premier de Bielorrusia que se encontraría a punto de ser suspendida luego de de que la OMS pida la cancelación del fútbol y actividades públicas, continua este domingo por la cuarta fecha.

LIGA BIELORRUSIA 2

La segunda división del fútbol bielourruso también tendrá acción hoy domingo 12 de abril.

CLAUSURA NICARAGUA

La fecha 16 del Clausura en Nicaragua no se detiene. Chinandega vs. Real Estelí será uno de los duelos interesantes, pues ambos equipos quieren seguir avanzando en la tabla. Otro choque que promete es Walter Ferretti vs. Ocotal último en la competición.

LIGA DE TAYIKISTÁN

Otra de las ligas inmunes al coronavirus, pues sigue sin presentar contagiados en su territorio, por lo que el fútbol arrancó una nueva temporada sin preocupación alguna. Sin embargo, los partidos se realizan a puerta cerrada y sin público.

A continuación, los partidos que continúan con la segunda jornada.

LIGA BURUNDI

La Liga de Burundi sigue en marcha, con la fecha 28. Le Messager Ngozi. líder del torneo con 55 unidades enfrenta al Dynamik, tercero de la competición en el único partido de hoy domingo 12 de abril.

LIGA TAIWAN

La Liga de Taiwan es el primer torneo de Oriente que regresa a la acción y se jugará a puerta cerrada por la pandemia del Covid 19.

El país asiático tiene actualmente en su territorio 385 casos confirmados con COVID 19 y 9 fallecidos, siendo uno de los países menos afectados por el virus en todo el mundo.