Pedro Gallese apunta alto: “Tenemos jugadores para salir campeones de la Copa América 2021” |VIDEO

Pedro Gallese pasa la cuarentena por el coronavirus en Estados Unidos. El portero de la selección peruana se dio un tiempo para dar una amplia entrevista donde dio su opinión sobre el cambio de entrenador de Alianza Lima, temas de la bicolor y hasta eligió sobre quien es mejor; Jefferson Farfán o Paolo Guerrero.

El portero de la selección peruana, cree que ganar la Copa America del 2021 es posible. “Es difícil, pero creo que tenemos los jugadores para hacerlo. Ya hemos llegado a una final que no es poca cosa y nos enfrentamos al anfitrión de la copa que era Brasil, un gran equipo, pero yo creo que este grupo tiene para cosas importantes y ya tiene que apuntar a ser campeón”, sostuvo Gallese.

Como se recuerda, en julio del 2019, la selección peruana quedó subcampeona de la Copa América tras perder por 3-1 ante Brasil en el estadio Maracana.



De otro lado, Gallese elogió el buen estilo de juego de Jefferson Farfán quien fue elegido por Diego Forlán en su once histórico en Sudamérica. “Yo creo que Jefferson es un gran jugador, es bastante completo, es potente, es rápido, te gana arriba, define muy bien, pero también está muy cerca Paolo que es un crack también, que hizo grandes partidos con la selección, que es un gran líder y yo creo que también nos ayudó bastante a nosotros”, señaló.

Consultado a quien elegiría como el mejor si a Farfán o Guerrero, dijo: “Yo creo que entre ellos dos, Paolo es un gran jugador”.

El golero de la selección nacional pasa su cuarentena en los Estados Unidos junto a su esposa e hijos. “Estoy pasando la cuarentena en mi casa y disfrutando de mi familia porque todos saben que el futbolista tiene poco tiempo con la familia, viaja mucho, entonces, tratar de disfrutar este tiempo que tengo con ellos”, manifestó en UCI Noticias.

ALIANZA LIMA

Sobre Leao Butrón, agregó. “Leí un poco. No me sorprendió porque el jugador siempre quiere jugar. Siendo arquero solo juega uno y yo entiendo que él como yo queríamos el titularato, pero eso ya eso depende del técnico y uno trabaja para ser titular y seguro él trabajaba para serlo”.

El ex golero blanquiazul contó que desde su etapa en la San Martin siempre existió una buena relación con Butrón. “Antes de ir a Alianza lo llame para decirle que me habían llamado del club. Fue una forma de respeto que le tengo a Leao porque él en San Martín cuando estaba de tercer arquero me apoyo mucho, siempre seguí sus consejos, entonces, era algo que le quise mostrar respeto y en esa llamada también le dije que iba a pelearle el titularato, que quería seguir en la selección y para eso tenía que ser titular y la competencia iba a ser bonita”.

PABLO BENGOECHEA

“Me sorprendió porque el profe siempre trata la unión y se había hecho un grupo importante, no estaba yo adentro, pero de nombres importantes que se podía hacer grandes cosas. Yo veía el plantel de Alianza y decía este equipo tenía para pelear hasta lo último de la Libertadores. Entonces yo como hincha de Alianza me ilusionaba mucho, seguía los partidos, tenía muchos compañeros ahí y me sorprendió su salida, pero son cosas del fútbol y son decisiones que toma la directiva y no se puede hacer nada contra eso”.

MARIO SALAS

“Sé que es un técnico de trayectoria, pero no es que lo haya seguido mucho. No sé su forma de plantear los partidos y sus equipos. Sé que es un técnico de trayectoria, pero él sabe que tiene que llegar a Alianza Lima y levantar al equipo”.

SELECCIÓN PERUANA

“En mi casa tratando de hacer lo que me manda el club. También hago los trabajos que me deja el comando técnico de la selección. En lo que yo me puedo mover hay un parque al que no va casi nadie y por ahí me empiezo a tirar con las pelotas, trato de mantenerme en forma y seguro ahora que retomamos los entrenamientos en Orlando todo será mejor”.