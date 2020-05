Real Madrid aplicaría nuevo recorte salarial del 30% para la próxima temporada

La directiva del Real Madrid se encuentra evaluando la posibilidad de aplicar una nueva rebaja salarial con miras a la próxima temporada. La pandemia del coronavirus ha golpeado severamente a la economía de los 'Blancos' quienes se sumaría a la larga lista de clubes que bajaron los costos de su plantilla a causa del COVID-19.

Como se recuerda, el mandamás del conjunto español, Florentino Pérez, aprobó la reducción del 10% de la mensualidad de cada jugador, no obstante, según AS esto no sería suficiente y se estima implantar un 30%.

La paralización de todas las actividades deportivas por el coronavirus ha generado que Real Madrid deje de percibir los 822 millones de euros (889.61 millones de dólares) que tenía estimado para mitad de 2020.

Este dinero estaba inmerso en el aporte de los socios, taquillas, amistosos previamente pactados, derechos de televisión y merchandising, pero no todas son malas noticias en tienda 'blanca'.

A pesar que España es uno de los países más golpeados por el coronavirus: ocupa la segunda casilla por el número de contagios (cerca de 270 mil); Real Madrid podría salir airoso. La fortaleza económica permitiría que solo pierda el 20% de sus ingresos.

Dentro de la dirigencia estiman que perderán cerca de 165 millones de euro, pero confían en recuperarse. Aún así, tiene lógica la intención de aplicar el recorte salarial del 30% para la próxima temporada a su plantilla, así como a los altos mandos.

¿Cuánto obtendría Real Madrid de ese recorte? Alrededor de 100 millones de euros, es decir, una pérdida bruta de 65 millones que pueden ser superados sin mayor problema. Se espera un comunicado oficial en los próximos días.