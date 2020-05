La suculenta oferta que presentó PSG a Inter para quedarse con el pase de Mauro Icardi

El delantero de la selección argentina, Mauro Icardi, está cerca de convertirse en nuevo jugador de PSG de manera definitiva. Sucede que el cuadro francés no quiere desprenderse del atacante quien llegó en calidad de préstamo al inicio de la temporada.

Según la información lanzada por Fabrizio Romano, el conjunto parisino ha presentado una oferta de 50 millones de euros más 10 millones (más de 65 millones de dólares) en complementos a sus pares italianos por el pase del centro delantero.

PSG offered €50M + €10M add ons to Inter for Mauro Icardi. The buy-option set in the last summer was €70M to be paid within May. Talks ongoing between the two clubs. 🇦🇷 #PSG #Inter #transfers