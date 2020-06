[Fútbol EN VIVO] Partidos de HOY domingo: conoce la agenda TV, horarios y canales

Partidos de hoy domingo 28 de junio EN VIVO LaLiga Santander, Serie A, Premier League, FA CUP, Serie A y Bundesliga ligas más importantes del mundo que tendrán fútbol en directo. Revisa la agenda deportiva para que no te pierdas los encuentros más emocionantes como el choque de Real Madrid que buscará apropiarse de la punta del torneo en España ante Mallorca.

Los pupilos de Zinedine Zidane tienen una inmejorable ocasión para despegarse en LaLiga y tentar la posibilidad de que dependerá de ellos mismos para coronarse campeón. Sucede que los 'blaugranas' igualaron 2-2 con Celta de Vigo y pusieron en riesgo el liderato que mantienen.

Solo un punto los distancia del plantel de Quique Setién, que al término del partido, se visibilizó un desquebraje en la interna. "Para algo están los entrenadores, para analizar esa clase de situaciones. Nosotros lo damos todo dentro del capo y te queda la sensación de que fuera de casa estamos perdiendo muchos puntos importantes que no perdíamos otras temporadas", fue la incendiaria declaración de Luis Suárez al término del encuentro.

Otro de los duelos atractivos será entre Leicester City vs Chelsea. Los 'Foxes' buscarán dar el zarpazo en los cuartos de final de la FA CUP, mientras que Frank Lampard perseguirá la última oportunidad para coronarse con los 'blues' en la presente temporada.

Dentro del mismo torneo se encuentran los 'matchs' entre Newcastle vs Manchester City y Watford vs Southampton. Mientras que por la Serie A se podrá visualizar duelos importantes como el AC Milan vs Roma, Napoli vs SPAL, Udinese vs Atalanta y Parma vs Inter de Milán.

PARTIDOS DE HOY | DOMINGO 28 DE JUNIO

Real Sociedad vs Celta

Hora: 04:00 a. m.

Canal: DirecTV Sports

Celta vs Barcelona

Hora: 07:00 a. m.

Canal: DirecTV Sports

Villarreal vs Valencia

Hora: 10:00 a. m.

Canal: DirecTV Sports

Leicester City vs Chelsea

Hora: 10:00 a. m.

Canal: ESPN

AC Milan vs Roma

Hora: 10:00 a. m.

Canal: ESPN 2

Watford vs Southampton

Hora: 10:30 a. m.

Canal: FOX Sports

Napoli vs SPAL

Hora: 12:30 p. m.

Canal: FOX Sports

Granada vs Eibar

Hora: 12:30 p. m.

Canal: DirecTV Sports

Udinese vs Atalanta

Hora: 12:30 p. m.

Canal: ESPN

Newcastle United vs Manchester City

Hora 12:15 p. m.

Canal: ESPN 2

Parma vs Inter

Hora: 2:30 p. m.

Canal: ESPN

Espanyol vs Real Madrid

Hora: 3:00 p. m.

Canal: ESPN 2