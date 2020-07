[Fútbol EN VIVO] Partidos de HOY sábado 11 de julio: programación TV, horarios y canales

Partidos de hoy sábado 11 de julio EN VIVO LaLiga Santander, Premier League y Serie A las ligas más importantes del mundo que tendrán fútbol en directo. Revisa la agenda deportiva para que no te pierdas los encuentros más emocionantes como los choques entre Barcelona vs Real Valladolid y Atlético de Madrid vs Real Betis.

Liverpool será el partido más atractivo en la Premier League. Ya campeones, los reds buscan afianzar su oncena de cara a la siguiente temporada. Jurgen Klopp viene determinando que posiciones buscará cubrir: la paliza sufrida a manos de Manchester City lo ha dejado muy pensativo.

En el fútbol español tendremos a un necesitado Barcelona que urge sumar de a tres ante Real Valladolid. Los blaugranas están a cuatro puntos del Real Madrid a falta de tres jornadas para que acabe la liga y todo está cuestas arriba.

Antes del reinicio, los catalanes poseían la misma diferencia sobre los pupilos de Zinedine Zidane, sin embargo, un doble empate ante Celta de Vigo y Atlético de Madrid terminó por trastocar todos sus planes: permitió que Real Madrid lo termine cazando.

Justamente, hablando del cuadro 'colchonero', buscará sumar de a tres cuando le toque jugar ante Real Betis en el Wanda Metropolitano. El cuadro de Diego Simeone marcha tercero en el campeonato español y está asegurando puesto de Champions League: una victoria asegurará este boleto por lo que será determinante quedarse con los tres puntos.

Finalmente, la Serie A continúa con un gran excepticismo. Juventus tuvo una oportunidad de oro para despegar y quedar a un paso de quedarse con el campeonato italiano, pero sufrió duro revés ante AC Milan: los rossoneros voltearon el partido y vencieron 4-2.

A falta de 7 jornadas, Lazio, que está 7 unidades de la 'Vecchia Signora', espera un milagro, pero está en la obligación de vencer en su próximo partido. Acumula dos derrotas consecutivas y de añadir un par más, le diría prácticamente adiós a la Serie A.

Partidos de HOY | Sábado 11 de julio

Premier League

Norwich City vs West Ham United

Canales: ESPN Play Sur, Sky HD, Blue To Go

Hora: 6:30 a. m.

Watford vs Newcastle United

Canales: Sky HD, ESPN Brasil, Blue To Go

Hora: 6:30 a. m.

Liverpool vs Burnley

Canales: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Hora: 9:00 a. m.

Sheffield United vs Chelsea

Canales: ESPN Play Sur, Sky HD, ESPN Brasil

Hora: 11:30 a. m.

Brighton & Hove Albion vs Manchester City

Canales: ESPN Play Sur, ESPN 3

Hora: 2:00 p.m.

LaLiga

Osasuna vs Celta de Vigo

Canales: ESPN Play Sur, Sky HD

Hora: 10:00 a. m.

Real Valladolid vs Barcelona

Canales: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Hora: 12:30 p. m.

Atlético Madrid vs Real Betis

Canales: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Hora: 3:00 p. m.

Serie A

Lazio vs Sassuolo

Canales: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Hora: 10:15 a. m.

Brescia vs Roma

Canales: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Hora: 12:30 p. m.

Juventus vs Atalanta

Canales: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Hora: 2:45 p. m.