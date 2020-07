¿Real Madrid o Barcelona? Harry Kane podría dejar Tottenham a final de temporada

Tottenham tiene que afrontar más de un problema para la siguiente temporada. Lejos de la zona de clasificación a la Champions League y Europa League, el equipo de José Mourinho podría perder a su mejor jugador. Harry Kane, goleador de los 'Spurs', quiere afrontar un nuevo reto deportivo y molesto con la directiva por sus falsas promesas, estaría dispuesto a escuchar las propuestas en el siguiente mercado de pases.

Según informó The Sun, el delantero se planteó no continuar en Tottenham si la directiva no realiza un esfuerzo en fortalecer el plantel. Kane considera que llegar a la final de la Champions League fue un gran avance para la institución, sin embargo, los objetivos cambiaron y las cosas no progresaron como se esperaba.

El jugador está fastidiado por las promesas del club y las escasas oportunidades que le dieron para partir. Según el medio británico, Kane se reunirá con la directiva cuando finalice la temporada para llegar a un acuerdo. Tottenham perdería a un referente en el ataque.

Real Madrid es uno de los equipos que estaría interesado en Harry. Los blancos quieren fortalecer su ataque y Kane encaja a la perfección al estilo de juego de Zidane. Si bien es cierto, la pandemia del coronavirus golpeó la economía del cuadro español, la directiva podría hacer un esfuerzo por el pase del delantero.

Otra de las ofertas que podría seducir a Kane es Barcelona. Los azulgranas ya preguntaron por el delantero pero la respuesta fue negativa. Ante la necesidad de reforzar el plantel, el cuadro catalán estaría dispuesto a reactivar las negociaciones con Tottenham y esta vez podría poner en carpeta a una de sus figuras como parte de pago.