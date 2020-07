Sensible baja: Luis Muriel no estará ante Brescia por accidente doméstico [FOTO]

Uno de los elementos más resaltantes del sorprendente Atalanta, Luis Muriel, fue hospitalizado de emergencia este martes en un nosocomio de Bérgamo luego de sufrir un accidente doméstico.

El delantero colombiano, según reportes italianos, sufrió un traumatismo craneal con contusión en una caída en su domicilio.

Los detalles del accidente aún son una incógnita, puesto que la agencia de prensa AGI informó que el delantero se resbaló en la ducha, mientras que Sky Italia señaló que se había caído en la piscina de su casa. Eso sí, dicho traspié le provocó un corte y varias magulladuras.

La buena noticia es que Luis Muriel salió rápidamente a enviar un mensaje de tranquilidad a través de sus redes sociales. “Estoy bien, estoy en casa. Afortunadamente, no pasó nada grave. Estaré en el estadio esta noche para animar al Atalanta, y ya mañana volveré a entrenar con mis compañeros. Gracias por el cariño que me has mostrado en estas horas”, publicó en Instagram.

Como era de esperarse, Luis Muriel no estará presente en el duelo entre Atalanta vs. Brescia por la Serie A, pero el miércoles se sumará nuevamente a los entrenamientos.

Números de Luis Muriel en la temporada

El atacante colombiano, que es una importante pieza de recambio en Atalanta, registra 18 goles en 35 partidos oficiales contando todas las competiciones. Su promedio de gol es uno cada 64 minutos.