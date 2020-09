Real Madrid y Arsenal tendrían un acuerdo por la cesión de Dani Ceballos

Real Madrid inició su trabajo de pretemporada pero con varias interrogantes. Los blancos deben decidir el futuro de un grupo de jugadores para reducir el costo de su plantel. Zinedine Zidane ya tomó una decisión y entregó la lista de futbolistas que no continuarán en el cuadro blanco. Dani Ceballos es uno de los nombres que figuran en la nómina.

Según señaló LaSexta, el volante no será tomado en cuenta por Zidane y podría regresar al Arsenal. El Real Madrid y los Gunners tendrían todo arreglado para cerrar la sesión por una temporada de Dani Ceballos.

Los blancos no quieren vender el pase de Ceballos y el jugador no quiere alejarse del Real Madrid. El mediapunta entiende que Zidane no lo tomará en cuenta y prefiere seguir sumando minutos en el Arsenal, equipo donde disputó la última temporada y fue una pieza importante.

FOTO: AFP

Ceballos estuvo presente en el primer entrenamiento de la pretemporada del Real Madrid, pero en los próximos días estaría viajando a Inglaterra para unirse a los trabajos del Arsenal.Este martes se haría oficial el acuerdo entre ambas instituciones.

Con la camiseta del Arsenal, el sevillano disputó 37 partidos y tuvo buenas jornadas en la Premier League. Ceballos quiere seguir creciendo futbolísticamente y en un futuro regresar al Real Madrid para cumplir su sueño: triunfar con la camiseta blanca.