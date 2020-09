Aldair Rodríguez sobre derrota de Binacional: "Hoy en día necesita muchísimas herramientas para competir"

Aldair Rodríguez continúa en el Perú esperando la salida de su vuelo humanitario con destino a Cali para poder ser presentado por el América. Mientras tanto, mañana podrá saber si estará en la convocatoria de la selección peruana para la fecha doble de las Eliminatorias ante Paraguay y Brasil.

El exdelantero de Binacional manifestó que hay "posibilidades de estar mañana, pero hay que esperar a que el profesor (Gareca) de la conferencia de prensa y tener mucha fe y espero poder estar, sino voy a apoyar a los compañeros", expresó para UCI Noticias.

Sobre su pase al América de Cali, dijo. "No he hablado aún con el técnico. Mi agente si ha tenido la oportunidad de hablar con él. De América de Cali sé lo que todos saben. Es un equipo de mucha jerarquía, historia y sobre todo con una gran hinchada, así que contento de llegar a un gran club", explicó Rodríguez quien aseguró que la FPF envió la carta de reserva de convocatoria a su club.

Respecto a la ausencia de Paolo Guerrero en Eliminatorias, dijo. "Lo que hace Paolo Guerrero en la selección es importante definitivamente y todos deseamos que se recupere pronto, pero en lo que me respecta a mí, si se me da la oportunidad me voy a dar íntegro y voy a dejar la vida en el campo por los colores de mi país".

Aldair Rodríguez también se refirió a la goleada de River Plate a Binacional, su exequipo."Yo creo que la culpa no solo pasa por los jugadores o los técnicos, creo que va un poco más allá. El futbolista hoy en día necesita muchísimas herramientas para competir al más alto nivel y sobre todo en una copa internacional como es la copa libertadores y esos temas creo que comparándolos con River, nos llevaban muchísima ventaja. Entre River y cualquier equipo de la liga local".