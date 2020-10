"¿18 años y te tiras así?": la fuerte increpada de Nyom a Ansu Fati - VIDEO

Allan Nyom fue uno de los grandes protagonistas de la derrota del Barcelona a manos del Getafe. El futbolista camerunés fue una pesadillas para sus rivales debido a sus proyecciones por banda derecha y por su dureza en la marca, especialmente con Lionel Messi y Ansu Fati.

Si al argentino le puso le aplicó un codazo que quedó sin acción, al juvenil le dejó el brazo en su acción defensiva y posteriormente le recriminó fingir una falta para que el árbitro le compre un penal.

"¿Con 18 años y te tiras así?. ¿18 años?", fueron las palabras que captaron las cámaras de Movistar LaLiga a Nyom, que debió ser retirado por sus compañeros ante las constantes increpadas a su rival.

De acuerdo a Eduardo Iturralde González, la jugada de Nyom no dejó lugar para la interpretación. "Le pone el brazo en la cara y no tiene por que ponérsela. Es penalti", aseguró el exárbitro español a 'AS'.

Getafe venció 1-0 al Barcelona en el Colliseum y acabó con el invicto de Ronald Koeman como DT azulgrana. El equipo de Pepe Bordalás, de paso, alcanzó la punta de LaLiga con 10 puntos, los mismos que el Real Madrid, Cádiz y Granada.