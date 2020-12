Frenkie de Jong podría dejar Barcelona para llegar a Bayern Múnich

La crisis deportiva por la cual atraviesa Barcelona al quedar segundo en su grupo de Champions League y estar 12 puntos por debajo del puntero en la Liga española podría sumarse una nuevo problema ante una posible partida de Frenkie de Jong a Bayern Múnich quien pretende reforzar su plantilla.

Los "azulgranas" mantienen grandes problemas económicos por la pandemia y existe una posibilidad en deshacer algunos contratos elevados para salvar al club. El holandés quien renovó hace poco su vínculo podría quedar fuera del proyecto, ante ello los alemanes aparecieron como opción de fichaje.

Según la información del portal, Mundo Deportivo, Bayern Múnich mantiene contactos con el representante de De Jong, Ali Durson, al que le hicieron saber que en caso de haber la posibilidad, estarían dispuestos a negociar por el mediocampista. El mal momento del club en todos los aspectos haría que esta situación pueda ser real.

La posible negociación sería por el mismo costo que pagó Barcelona al Ajax, es decir 75 millones de euros, una cifra que para el Bayern no sería inconveniente conocido del proyecto que necesitan con el joven volante a quien consideran de un nivel que puede ir en ascenso.

Hasta el momento en Barcelona no desmintieron esa operación, pero si es claro que no pasan el mejor momento monetario y urge realizar ventas, como la de Lionel Messi quien si no acepta una extensión de contrato no se esperará hasta mayor para negociar su salida.