Estiman precio para la camiseta original que usó Maradona ante Inglaterra en México 1986

Hace más de un mes, en medio de la pandemia del coronavirus, Diego Armando Maradona partió hacia la eternidad. El 'Pelussa' dejó recuerdos imborrables para todos los amantes del fútbol y, como es usual, sus objetos personales empezaron a tomar precios exorbitantes.

El título mundial en México 1986 fue determinante para que Maradona sea inmortalizado. Sin embargo, para poder llegar a esta categoría, realizó una de sus mejores faenas: el partido ante Inglaterra.

Y uno de esos objetos "perdidos" era la legendaria camiseta que utilizó ante los ingleses. Desde ya, la historia de esa indumentaria fue relatada, en reiteradas ocasiones, por sus ex compañeros de selección: Óscar Ruggeri y Jorge Burruchaga.

Este último filmó el preciso instante en donde mujeres, quienes atendían en la concentración de la selección argentina, bordaban el escudo de la AFA en la camiseta azul que previamente habían sido comprados en un negocio local en México.

"Nos habíamos quedado sin camisetas porque en el partido anterior habíamos intercambiado. Solo nos habían dado dos juegos. Era una locura. Tuvieron que ir a comprar otras porque a Bilardo no le gustaba la que teníamos", relató Ruggeri en ESPN.

Steve Hodge es un futbolista inglés que disputó aquel legendario partido ante Diego Maradona. El otrora mediocampista fue titular durante todo el cotejo y, a pesar de la eliminación, no dudó en pedirle la camiseta al '10' de Argentina.

"La cambié al final del partido y me han criticado mucho por eso. Y otros compañeros de selección se enojaron conmigo", reveló Hodge a la BBC. "Ese partido nunca será olvidado en la historia del fútbol. Nunca lo culpé por su gol con la mano. Maradona fue un jugador extraordinario. Era tan valiente como un león. Solía ser pateado en todas partes donde jugaba".

Según los especialistas, la camiseta original de Diego Armando Maradona cuesta un millón de dólares. Sin embargo, Hodge ha indicado que no tiene la mínima intención de venderla.

"Esta camiseta la he tenido durante 34 años y nunca intenté venderla. Tiene un valor sentimental increíble. Ha sido incómodo y desagradable. He visto artículos en internet diciendo que quiero uno o dos millones y eso es mentira. Encuentro eso algo irrespetuoso y totalmente incorrecto. No está a la venta, lo aclaro", detalló.

Steve Hodge también integró la plantilla que disputó el Mundial Italia 1990. En aquel certamen, en donde no llegó a jugar un solo cotejo, los ingleses se quedarían con el cuarto lugar: cayeron en semifinales ante Alemania por penales y perderían el tercer puesto ante los anfitriones por 2-1.