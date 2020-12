Zidane tras el empate del Real Madrid: "Estoy contento con el partido de todos"

Real Madrid no pudo en su visita al estadio Manuel Martínez y empató 1-1 con el Elche. Con este resultado, los blancos se alejaron del primer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga de España, posición que es ocupada por Atlético Madrid.

En conferencia de prensa, Zinedine Zidane habló sobre las incidencias del partido y felicitó a sus jugadores por el trabajo que realizaron. Cuando le consultaron por la actuación de Asensio y Marcelo, el estratega indicó que cumplieron una buena labor.

"Estoy satisfecho con ellos. Hemos ido de más a menos. Estoy contento con el partido de todos y con los que juegan menos", indicó Zidane en la conferencia de prensa.

Sobre las variantes que realizó. Ingresó Hazard y Vinícius en los minutos del encuentro, el estratega explicó que su equipo estaba jugando muy bien y no había motivos para realizar variantes, el objetivo era conseguir la victoria.

"Con los cambios tienes que ser muy claro con lo que quieres. No estábamos mal y por eso esperamos al final. Con los cambios no hemos dado el plus. Son dos puntos perdidos, pero hay que seguir. Hay otro partido y ya el dos", señaló Zidane.