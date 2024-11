Roma vs Sassuolo: 'The Special One' Mourinho dirigirá su partido 1000

José Mourinho a sus 58 años cumplo hoy 1000 partidos dirigiendo a lo largo de su carrera, 'The Special One' la quiere pasar lindo hoy día cuando AS Roma enfrente a Sassuolo por la Serie A y celebrar con una victoria. Para el técnico así como para sus seguidores es una cifra increíble e irá en más duelos dirigidos y sobretodo ganados.

El técnico portugués en la semana dejó una frase para el recuerdo: "90.000 minutos, más los tiempos de descuento... ¡Es mucho!", esto refiriéndose a los 1000 partidos que cumplirá hoy luego de pasar por la liga portuguesa, inglesa, española e italiana. Números de locos que pone a José Mourinho como 'The Special One.'

Hoy es parte de la AS Roma, club con el que espera hacer bien las cosas y llevarlo a lo más alto. El club de la capital italiana es el club 10 al que dirige y hoy quiere celebrarlo a lo grande en el Olímpico de Roma cuando reciba al Sassuolo por la fecha 3 de la Serie A. Así se refirió 'Mou': "Nunca pensé poder alcanzar esa cifra y nunca he contado los partidos. Pero cuando me informaron de que me faltaban solo ocho o nueve, entonces lo anoté y he comenzado a hacer las cuentas."