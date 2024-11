Ronaldo el 'Fenómeno' y la peculiar historia de sus 2 cumpleaños

Es tan 'fenómeno' que un día no le alcanza para celebrar, Ronaldo Nazário de Lima celebra su cumpleaños el 18 y el 22 de septiembre pero no porque él lo desee así sino por un tema que arrastra el día que vino al mundo. ¿La razón? Un descuido o necesidad de su padre en aplazar el día que nació Ronaldo , goleador histórico de la Selección Brasileña en los mundiales.

Ayer Ronaldo celebró sus 45 años con un post en redes sociales, pero detrás de esto se esconde una curiosa historia. Para empezar, Ronaldo Nazário de Lima nació el 18 de septiembre de 1976 y de eso no hay dudas pero el problema surge por su padre Nélio de Lima quien tenía problemas con el alcohol y vivió una vida desordenanada. Esto impidió al padre reunir la increible cantidad de ¡10 reales! para pagar la tarifa del registro del hijo.

El padre quien no tenía dinero tardó 4 días en reunir dicha cantidad y así poder inscribir a quien en el futuro sería Campeón del Mundo con la Selección Brasileña . Esto permitió que la familia le celebrase cada año el 18 de septiembre mientras que de forma "oficial" su cumpleaños sea cada 22 del mismo mes.

La historia incluso se pudo corroborar y detallar en el libro: "Ronaldo, a The journey of a genius" de James Mosley en el que también se refiere a la madre Sonia Barata Nazario de Lima quien no sabía cómo llamar al recién nacido y el ginecólogo respondió: Ronaldo Valente.