Ronald Koeman explicó el terrible juego que muestra Barcelona

Ronald Koeman , entrenador del Barcelona, se refirió al juego mostrado hasta ahora en la Liga Santander. "No había espacio para jugar en corto. Solo había en la banda y había que luchar en el segundo balón dentro del área. Merecimos empatar el partido", fue lo primero que dijo.

Luego agregó. "Es verdad que hemos cambiado el estilo, pero es lo que requería el partido. ¿Cómo voy a jugar al ‘tiki taki’ si no hay espacios? No tengo jugadores de uno contra uno o velocidad. La gente no puede estar descontenta de la actitud del equipo", expresó.