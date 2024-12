Pjanic podría regresar a la Juventus

Miralem Pjanic aún sueña con volver la Juventus. El ex Barcelona, ahora futbolista del Besiktas, no pierde ninguna oportunidad para mantener contacto con su ex club de Italia. Volver a la 'Vecchia Signora' fue su principal objetivo en el último mercado de pases, pero no se pudo concretar, pese a la insistencia del técnico Allegri. Sin embargo, el futbolista aún mantiene la posibilidad de regresar. Incluso, en estos últimos días estuvo de visita en Turín.