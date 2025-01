Paolo Guerrero en la mira de clubes mexicanos, ¿irá a Cruz Azul de Reynoso?

La periodista de ESPN México, Mac Reséndiz, consultó sobre los rumores de que Paolo Guerrero despertó el interés en Cruz Azul y aunque no hubo una respuesta certera se confirmó que no solo es una institución azteca la que consultó por el '9'.

"Me dirigí al agente del delantero peruano. No dijo ni SÍ, ni NO, pero según él, 'algunos clubes de México me buscaron' preguntando por él", publicó Reséndiz en su cuenta de Twitter.