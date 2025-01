'Mou' tras empate de la Roma: "En la Conference League hay árbitros malos"

La Roma no la pasa nada bien en la Conference League , y es que apenas consiguió un agónico empate 2-2 ante el Bodø/Glimt en el Estadio Olímpico, esto tras haber caído 6-1 ante el mismo equipo pero en condición de visitante. Por ello, José Mourinho se mostró totalmente molesto y estalló en rabia contra el árbitro del partido, el griego Papapetrou.

El conjunto italiano logró igualar el marcador hasta en dos oportunidades, gracias a los tantos de El Shaarawy (54’) y Roger da Silva (84’), pero nunca pudo darlo vuelta y perdió la oportunidad de convertirse en el líder de su grupo. No obstante, para el entrenador portugués el gran culpable fue el juez principal del partido debido a que no cobró dos penales legítimos a favor de su equipo.

Por otra parte, también se refirió a las pitadas que le lanzó la afición de la Roma durante los minutos finales del encuentro, momentos previos al gol que le dio el empate. “No me he enterado de los pitos del Olímpico porqué estaba concentrado en el partido. Hemos cometido varios errores a nivel técnico. Quién está jugando en ataque no está bien físicamente. Ahora hace falta que llegue el parón de selecciones, porqué nos falta confianza”, sentenció.