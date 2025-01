Lucas Pratto eligió a Gareca por encima de Gallardo: "Fue el mejor técnico de mi carrera"

(Foto: Difusión)

De igual manera, Lucas Pratto afirmó que, a pesar de que le tenga un cariño a River Plate, se siente más hincha de Vélez Sarsfield. "Hoy, más allá del cariño que tengo por River, soy más hincha de Vélez. Atlético Mineiro y Gimnasia me abrieron las puertas apenas me lesioné. Me incliné por venir por cómo me tratan. Sé que hoy significo algo más para los chicos”, señaló.