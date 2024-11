Ibrahimovic: "Manchester United parece un club poderoso pero tiene una mentalidad pequeña"

"Un día estaba en el hotel con el equipo antes de un partido. Me dio sed, así que abrí el mini-bar y tomé un jugo de frutas. Pasó algún tiempo. Llega mi recibo de pago. Normalmente no lo miro. Pero esa vez, no sé por qué, sentí curiosidad y me di cuenta de que me habían quitado una libra de mi salario mensual. Llamé al director del equipo: 'Disculpe, ¿por qué me han quitado una libra de mi salario?'"