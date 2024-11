Roque Santa Cruz ganó la Supercopa Paraguaya y anunció que dejará a Olimpia

"A principio de año dije que era el último baile sin saber lo que podía pasar. Seguiré jugando pero sí seguro que fue el último baile con Olimpia, este fue mi último partido con el club. Tengo decidido que me voy. A lo largo del año he sufrido mucho. Hoy se termina de la mejor manera. Me he dado al 100% en cada partido. Le debo mucho a mis compañeros con quienes he pasado momentos lindos. Estoy orgulloso de haber jugado con estos compañeros", fue lo que mencionó el jugador de 40 años.