Partidos de hoy EN VIVO: dónde ver fútbol gratis y programación de jueves 17 de febrero

Sigue en directo PARTIDOS DE HOY jueves 17 de febrero. LIBERO te presenta la agenda deportiva con los encuentros más importantes programados para este día, el cual el duelo a no perderse es el Barcelona vs Napoli por la Europa League. Asimismo, el FC Sheriff del peruano Gustavo Dulanto también tendrá acción ante Sporting Braga por la misma competición. Eso sí, el peruano no podrá esta en el compromiso debido a que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.