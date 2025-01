Ex futbolista tuvo miedo en morir asesinado en La Bombonera

Han pasado 17 años y no se logra olvidar aquel momento cuando un futbolista mexicano fue amenazado de ser asesinado en La Bombonera de Boca Juniors en un partido de Copa Libertadores .

En el 2005, en un duelo entre Boca Juniors y Chivas , el ex jugador del elenco mexicano, Ramón Morales, recordó algunos momentos complicados que tuvo que vivir en la cancha de los boquenses.

¿Qué pasó? Aquella vez Boca Juniors perdió y Morales salió en ambulancia junto a Alberto Medina con la directiva del Chivas corriendo para no ser agredida.

Ramón Morales jugó por Chivas la Copa Libertadores 2005.

"En el fútbol, miedo sólo tuve una vez y fue cuando fuimos a jugar contra Boca. Creí que nos iban a matar. No del juego, de que nos fueran a matar de verdad. Tiraban unas piedras y le dije al árbitro que acabara el partido, que era un peligro. Le tiraron una piedra a mi portero y no había garantías", recordó el ex futbolista en Trasmutando.